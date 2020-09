Conte “Pandemia tragedia ma anche opportunità per un nuovo inizio” (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha sconvolto le nostre esistenze e le nostre abitudini consolidate, ha soffocato l'economia mondiale costringendoci a interrompere le relazioni sociali e a limitare le nostre libertà. Questa tragedia ci ha cambiati, ma si consegna anche l'opportunità di un nuovo inizio, che sta a noi cogliere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo, in videoconferenza, al Dibattito generale della 75/a Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “In vista di un ritorno alla normalità – ha aggiunto Conte – dobbiamo desiderare di più, immaginare un mondo diverso, perchè la realtà di prima non era la migliore. La lezione di vita che la pandemia ha scritto sulle nostre agende è: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha sconvolto le nostre esistenze e le nostre abitudini consolidate, ha soffocato l'economia mondiale costringendoci a interrompere le relazioni sociali e a limitare le nostre libertà. Questaci ha cambiati, ma si consegnal'opportunità di uninizio, che sta a noi cogliere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo, in videoconferenza, al Dibattito generale della 75/a Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “In vista di un ritorno alla normalità – ha aggiunto– dobbiamo desiderare di più, immaginare un mondo diverso, perchè la realtà di prima non era la migliore. La lezione di vita che la pandemia ha scritto sulle nostre agende è: ...

