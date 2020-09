Caduta Libera, la gaffe di Gerry Scotti: “Non sarà mica Simmental?” (Di venerdì 25 settembre 2020) Domanda: “Valle della Svizzera che ha dato il nome a una famosa razza bovina”. Risposta del concorrente di Caduta Libera: “Emmental”. È a questo punto che Gerry Scotti sfodera una poderosa gaffe. Accade durante la puntata del 23 settembre. Il conduttore, pensando di fare una battuta, ribatte infatti:”Non sarà mica Simmental?”. Ebbene sì, la risposta era proprio “Simmental”. Il concorrente non si è certo lasciato scappare l’occasione e ha dato la risposta giusta. E gli autori? Secondo loro non si è accorto del suggerimento (mah) e tutto è andato avanti liscio come l’olio… L'articolo Caduta Libera, la gaffe di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Domanda: “Valle della Svizzera che ha dato il nome a una famosa razza bovina”. Risposta del concorrente di: “Emmental”. È a questo punto chesfodera una poderosa. Accade durante la puntata del 23 settembre. Il conduttore, pensando di fare una battuta, ribatte infatti:”Non saràSimmental?”. Ebbene sì, la risposta era proprio “Simmental”. Il concorrente non si è certo lasciato scappare l’occasione e ha dato la risposta giusta. E gli autori? Secondo loro non si è accorto del suggerimento (mah) e tutto è andato avanti liscio come l’olio… L'articolo, ladi ...

