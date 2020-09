Attacco a Parigi | il principale sospettato è un 18enne pachistano Fermato anche un 33enne

(Di venerdì 25 settembre 2020) La polizia francese hai due sospetti aggressori che la mattina di oggi, 25 settembre, hanno attaccato due persone a, nei pressi dell’ex redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo – teatro, il 7 gennaio 2015, di una strage dove morirono 12 persone – ferendo due collaboratori della società di produzione di inchieste giornalistiche televisive Premières Lignes.(qui cosa sappiamo finora). I due feriti, un uomo e una donna, si trovavano fuori dall’ufficio, in rue Nicolas-Appert, quando sono stati attaccati con una mannaia da cucina, successivamente ritrovata accanto alla fermata della metropolitana di Richard Lenoir. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio a scopo terroristico. Nelle ore successive la polizia francese ha eseguito due fermi nei pressi della ...

Agenzia_Ansa : +++ #Parigi Attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, ci sarebbero quattro accoltellati +++ #ANSA - Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - tg2rai : #Francia, a #Parigi attacco vicino la vecchia sede di #CharlieHebdo. Alcune persone ferite a coltellate. Interviene… - DomingoExposito : RT @Antonio_Tajani: Solidarietà alla Francia per l'attacco subito questa mattina a #Parigi nei pressi della vecchia sede di Charlie Hebdo.… - bicefolino : RT @Agenzia_Ansa: E' un pachistano di 18 anni, conosciuto dalla polizia per reati comuni, il principale autore dell'attentato di oggi a #Pa… -

L'attacco è avvenuto in "luogo simbolico e nel momento stesso in cui si celebra" il processo degli attentati del gennaio 2015. Anche la sindaca di Parigi Anne Hidalgo si è recata subito nell'11esimo ...PARIGI - La piccola rue Nicolas-Appert, nel quartiere Bastille, rimpiomba nel terrore. E così tutta la capitale francese che per qualche ora teme un ritorno del terrorismo tra sirene della polizia, bo ...