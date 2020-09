Zingaretti: “20-25 mila persone all’Olimpico? Escludo si possa tornare allo stadio adesso” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Escludo, come presidente della Regione Lazio, che si possa tornare allo stadio adesso. Ora dobbiamo garantire ai ragazzi e alle ragazze italiani che la scuola e l’Università non si interrompano, evitare nuovi lockdown, quindi bisogna evitare forme di assembramento di questo tipo”. Queste le parole del segretario del Pd Nicola Zingaretti a “Start” su SkyTg24. “Sia chiaro, non riguarda lo sport o il calcio, la questione e’ evitare forme di assembramento di 20-25mila persone – ha proseguito Zingaretti – Dobbiamo stringere i denti ora, ma guai a rimettere indietro le lancette dell’orologio. Tra l’altro parliamo di partite di calcio che possono essere viste ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “, come presidente della Regione Lazio, che siadesso. Ora dobbiamo garantire ai ragazzi e alle ragazze italiani che la scuola e l’Università non si interrompano, evitare nuovi lockdown, quindi bisogna evitare forme di assembramento di questo tipo”. Queste le parole del segretario del Pd Nicolaa “Start” su SkyTg24. “Sia chiaro, non riguarda lo sport o il calcio, la questione e’ evitare forme di assembramento di 20-25– ha proseguito– Dobbiamo stringere i denti ora, ma guai a rimettere indietro le lancette dell’orologio. Tra l’altro parliamo di partite di calcio che possono essere viste ...

