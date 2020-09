William e Kate Middleton eleggono una prestigiosa direttrice per la Royal Foundation (Di giovedì 24 settembre 2020) Tutte le volte che i duchi di Cambridge e Sussex sono apparsi in pubblico insieme sfoglia la gallery Nella loro ascesa verso il trono, William e Kate si dimostrano – con fatti e non solo parole – sempre più seriamente impegnati in un ampio numero di cause importanti. E per questi si sono “armati” di un’alleata di primo piano: Zeinab Badawi, una delle giornaliste più rispettate della Bbc, è stata nominata direttore della Royal Foundation dopo un incontro segreto con Kate a Kensington ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Tutte le volte che i duchi di Cambridge e Sussex sono apparsi in pubblico insieme sfoglia la gallery Nella loro ascesa verso il trono,si dimostrano – con fatti e non solo parole – sempre più seriamente impegnati in un ampio numero di cause importanti. E per questi si sono “armati” di un’alleata di primo piano: Zeinab Badawi, una delle giornaliste più rispettate della Bbc, è stata nominata direttore delladopo un incontro segreto cona Kensington ...

ForgioneGiulia : RT @bIacksIupin: ma ci pensate a Kate Middleton che un giorno si è iscritta all’università come una persona normale e il giorno dopo era sp… - ADomiziana : RT @bIacksIupin: ma ci pensate a Kate Middleton che un giorno si è iscritta all’università come una persona normale e il giorno dopo era sp… - lexiexoxoo : RT @bIacksIupin: ma ci pensate a Kate Middleton che un giorno si è iscritta all’università come una persona normale e il giorno dopo era sp… - illaston : RT @bIacksIupin: ma ci pensate a Kate Middleton che un giorno si è iscritta all’università come una persona normale e il giorno dopo era sp… - ericasssssss : RT @bIacksIupin: ma ci pensate a Kate Middleton che un giorno si è iscritta all’università come una persona normale e il giorno dopo era sp… -