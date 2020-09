Un aurora per Chury (Di giovedì 24 settembre 2020) A quattro anni dalla fine della missione dell'ESA Rosetta, gli scienziati hanno scoperto che la cometa 67P / Churyumov-Gerasimenko è circondata da un'aurora ultravioletta. Questa è la prima volta in cui le emissioni aurorali vengono osservate attorno ad un corpo diverso da un pianeta o una luna. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 24 settembre 2020) A quattro anni dalla fine della missione dell'ESA Rosetta, gli scienziati hanno scoperto che la cometa 67P /umov-Gerasimenko è circondata da un'ultravioletta. Questa è la prima volta in cui le emissionili vengono osservate attorno ad un corpo diverso da un pianeta o una luna.

AzzurreFIGC : Qualificazioni #WEURO2022 ???? ?? FINE PRIMO TEMPO ???????? #BosniaItalia 0?-2? 18' #Galli, 39' #Girelli ?? #Azzurre meri…

Aurora spaziale: il fenomeno visto per la prima volta su una cometa

Avvistata per la prima volta una spettacolare aurora boreale su una cometa

Immagini come queste non si erano mai viste e fino ad oggi nemmeno immaginate. Sono quelle catturate dalla sonda Rosetta dell’Esa che per anni ha studiato la cometa “67P/Churyumov-Gerasimenko”.

