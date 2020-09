Trapani: spaccio di droga a domicilio (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Erice hanno tratto in arresto HAZIZLLARI Gazmed albanese pregiudicato classe 87 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentatreenne albanese, noto per essere il custode del campo sportivo di Paceco e comunque conosciuto per i precedenti di polizia in suo... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Erice hanno tratto in arresto HAZIZLLARI Gazmed albanese pregiudicato classe 87 per il reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Il trentatreenne albanese, noto per essere il custode del campo sportivo di Paceco e comunque conosciuto per i precedenti di polizia in suo... L'articolo puoi vederlo su: Tvio

I carabinieri della Stazione di Erice hanno tratto in arresto Gazmed Hazizllari, pregiudicato classe 1987, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti. Il trentatreenne, not ...

