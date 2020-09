Temptation Island | Serena si ribella a Davide e si dice pronta a lasciarlo video

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 settembre 2020) Come vi ricorderete, avevamo nutrito dei dubbi sulla tenuta mentale didi fronte al fidanzato, che sicuro di sé borbottava frasi definite inquietanti da tanti telespettatori e utenti sui social in occasione della prima puntata. Dopo però quanto visto ieri sera, possiamo essere un po’ più tranquilli per, che quantomeno si èta alla gelosia di, confermando alle altre fidanzate di voler un rapporto diverso al termine del percorso di. Non solo, perché la ragazza si è concessa anche un avvicinamento pericoloso con il single Ettore, per cui fa il tifo la stessa Carlotta, che a sua volta però dovrebbe preoccuparsi del Nello furioso. Ma questa è un’altra ...