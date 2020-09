Smart working, cosa succederà dopo il 15 ottobre? (Di giovedì 24 settembre 2020) Fase 2: Smartworking senza ansia sfoglia la gallery In assenza di proroghe, il 15 ottobre scade lo stato di emergenza e, tra le altre conseguenze, si concluderà anche la modalità in cui viene oggi svolto lo Smart working riconosciuto ai dipendenti con figli minori di 14 anni in quarantena. Leggi anche › Smart working, (se) il 15 ottobre finirà lo stato d’emergenza, cambieranno le regole ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Fase 2:senza ansia sfoglia la gallery In assenza di proroghe, il 15scade lo stato di emergenza e, tra le altre conseguenze, si concluderà anche la modalità in cui viene oggi svolto loriconosciuto ai dipendenti con figli minori di 14 anni in quarantena. Leggi anche ›, (se) il 15finirà lo stato d’emergenza, cambieranno le regole ...

sole24ore : #Smartworking, cosa serve perché diventi davvero “smart”? Lo spiega @orioli_alberto in questo video… - SkyTG24 : Lavoro smart working e congedi, cosa cambia dal 16 ottobre per chi ha figli in quarantena - sole24ore : Smart working dal 16 ottobre, come cambiano le regole per la quarantena dei figli ?? - PdCepagatti : RT @Italia_Notizie: Smart working, cosa cambia dal 16 ottobre? Le nuove regole per lavoratori e genitori - DavideAicardi : RT @Giovanni_Caf: Cioè in pratica paghi una stanza per fare le stesse cose che puoi fare gratis a casa tua. Mentalità pazzesca. https://t.c… -