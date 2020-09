Paola Taverna sbotta: non sono morosa, ecco le prove. Che bordate a Casaleggio (Di giovedì 24 settembre 2020) "Ho già dato indietro 309mila euro. Non solo, il 7 maggio scorso ho fatto un ulteriore bonifico di oltre 46mila euro per la Protezione civile". Paola Taverna in una diretta Facebook rispedisce al mittente le accuse di non versare la quota dell'indennità parlamentare al Movimento 5 Stelle. Sospetta che la sua posizione non venga aggiornata volontariamente sul sito Tirendiconto, dove appaiono anche i suoi bonifici più recenti. E risponde a Davide Casaleggio che ha sospeso alcune funzioni della piattaforma Rousseau a causa dei grillini morosi. Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) "Ho già dato indietro 309mila euro. Non solo, il 7 maggio scorso ho fatto un ulteriore bonifico di oltre 46mila euro per la Protezione civile".in una diretta Facebook rispedisce al mittente le accuse di non versare la quota dell'indennità parlamentare al Movimento 5 Stelle. Sospetta che la sua posizione non venga aggiornata volontariamente sul sito Tirendiconto, dove appaiono anche i suoi bonifici più recenti. E risponde a Davideche ha sospeso alcune funzioni della piattaforma Rousseau a causa dei grillini morosi.

Ue: Taverna, ‘finalmente anche in Europa si parla di salario minimo’

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Oggi finalmente anche in Europa si parla di salario minimo come strumento di tutela della dignità del lavoratore. Battaglia storica del MoVimento 5 Stelle, che ha visto la ...

