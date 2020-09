NieR Replicant: al Tokyo Game Show svelata la data di uscita (Di giovedì 24 settembre 2020) Finalmente abbiamo una data di uscita per NieR Replicant. L’opera,a metà tra la remaster e il remake, sarà pubblicata il prossimo anno Ecco una notizia che tutti i fan dell’universo creato da Yoko Taro stavano aspettando. La prossima opera dello stravagante autore giapponese infatti ha ora una data di uscita. NieR Replicant ver. 1.22474487139 è una versione rivista e migliorata dell’omonimo capitolo, uscito nel 2010 su PS3 e Xbox 360. Saranno presenti anche molti contenuti inediti, che potrebbero fare la gioia sia di chi non ha mai giocato l’originale sia ai fan di vecchia data. NieR Replicant ha una data di uscita Il gioco ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 settembre 2020) Finalmente abbiamo unadiper. L’opera,a metà tra la remaster e il remake, sarà pubblicata il prossimo anno Ecco una notizia che tutti i fan dell’universo creato da Yoko Taro stavano aspettando. La prossima opera dello stravagante autore giapponese infatti ha ora unadiver. 1.22474487139 è una versione rivista e migliorata dell’omonimo capitolo, uscito nel 2010 su PS3 e Xbox 360. Saranno presenti anche molti contenuti inediti, che potrebbero fare la gioia sia di chi non ha mai giocato l’originale sia ai fan di vecchiaha unadiIl gioco ...

noquietinhere : RT @omniacrystallis: NieR Replicant ver.122474487139... sarà disponibile in Europa dal 23 aprile 2021, su PS4, Xbox One e PC (Steam). Quest… - tuttoteKit : NieR Replicant: al Tokyo Game Show svelata la data di uscita #NieRReplicant #PC #PlatinumGames #PS4 #SquareEnix… - Nequisuis : Finalmente saiu a data do nier replicant, hype somente - GamingToday4 : Nier Replicant Ver.1.22474487139 ha una data di uscita e un nuovo trailer dal TGS 2020 - SerialGamerITA : NieR Replicant: mostrati un nuovo trailer e il gameplay del gioco, annunciata la data d’uscita giapponese -