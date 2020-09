Milan | ecco chi è Colombo | l’attaccante che deve portare i rossoneri ai play-off

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ildovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic nel match da dentro o fuori per inel terzo turno dei preliminari di Europa League. A dover trascinare iaioff sarà dunque il giovanissimo Lorenzo, stellina della Primavera del Diavolo e spesso però aggregato alla prima squadra. E’, di fatto, proprio lui il vice dello svedese di 38 anni in un clamoroso gap generazionale. Classe 2002,ha già esordito in-Bologna 5-1 della scorsa Serie A e ha anche disputato alcuni minuti nella semifinale Juventus-di Coppa Italia. Ha già giocato nelle nazionali minori fino all’Under 19 e con i suoi 183 centimetri di altezza è una prima punta classica dotata di buona ...

Gazzetta_it : #Milan, che mazzata: anche Ibrahimovic positivo #coronavirus #Covid - sportface2016 : #Milan, ecco chi è Lorenzo #Colombo: l'attaccante che deve portare i rossoneri ai playoff con #Ibrahimovic out per… - Cris7887 : @auro_milan Il problema è che quando nn sono a Milanello loro escono di casa..le mpgli escono ...e possono contrarr… - Fix_55 : Milan, che mazzata: anche Ibrahimovic positivo al coronavirus... - Andy_Sanvido : Abbiamo 3 partite di preliminare x entrare in coppa da dentro o fuori e ci presentiamo con i ragazzini della primav… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ecco

MilanNews24.com

Conferenza stampa di presentazione di Badelj a Genova. Il centrocampista croato Milan Badelj è approdato a Genova, e dopo essere sceso in campo dal 1' contro il Crotone nell’esordio a Marassi, è stato ...Doccia fredda per il Milan a poche ore dal match in programma questa sera a S. Siro contro gli svedesi del Bode Glimt, valevole per secondo turno preliminare di Europa League. Il fuoriclasse svedese, ...