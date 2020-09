Inter | Candreva se ne va La compagna Allegra | “Sapere quando andar via è saggezza” FOTO

(Di giovedì 24 settembre 2020) Antonioha lasciato in queste ore l’con destinazione Sampdoria. A commentare l’addio del centrocampista ai colori nerazzurri è arrivata anche laLuna: “Ancora una volta mi hai insegnato qualcosa” ha scritto su una storia Instagram la fidanzata di, riportando anche la frase “Saperevia è saggezza. Essere in grado di farlo è coraggio.e via, a testa alta, è dignità”. La storia Instagram delladi

DiMarzio : #Candreva alla @sampdoria, contratto fino al 2024: 2,5 milioni all’@Inter #calciomercato @SkySport - FBiasin : #Candreva -È stato utile all’#Inter nel processo di crescita che l’ha riportata dal 7° posto alla zona-Champions?… - DiMarzio : #Calciomercato | La #Sampdoria chiude per #Candreva Le cifre dell'affare con l'#Inter - fralittera : 23 Settembre 'L'#Inter ha grosse difficolta a cedere e a piazzare gli esuberi' 24 Settembre Via: Godin??Cagliari… - camyllola : RT @FBiasin: #Candreva -È stato utile all’#Inter nel processo di crescita che l’ha riportata dal 7° posto alla zona-Champions? Sì. -Ha sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Candreva

Lady Candreva, alias Allegra Luna, compagna di Antonio, si è così espressa su Instagram a proposito della partenza del marito dall’Inter Allegra Luna, fidanzata di Candreva, ha voluto dire la sua, con ...Tutti gli ultimi aggiornamenti relativi al calciomercato dell’Inter: ecco le novità su nomi in entrata e in uscita. Con qualche novità INTER NEWS – Ci sono novità, in una giornata davvero bollente per ...