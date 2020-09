Disavventura per Fedez: si rompe il piede mentre gioca a basket (Di giovedì 24 settembre 2020) Milano, 24 settembre 2020 - Disavventura per Fedez durante una partita di basket. Il rapper si stava allenando agli ordini di Gigi Datome , ala dell'Olimpia Milano e della Nazionale di basket. L'ex ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 24 settembre 2020) Milano, 24 settembre 2020 -perdurante una partita di. Il rapper si stava allenando agli ordini di Gigi Datome , ala dell'Olimpia Milano e della Nazionale di. L'ex ...

emergenzavvf : Individuati grazie alle coordinate geografiche fornite alla sala operativa dei #vigilidelfuoco di #Roma e poi recup… - walter0309 : @mara_carfagna Bisognerebbe farlo capire al Presidente che specialmente dopo la disavventura del ricovero per il Co… - Veritatisvis : Comunque a causa di questa disavventura mi sono decisa finalmente a creare un backup (trasformare il mio vecchio be… - MinolloO : @Sasycascone @anninavigneto @65patti Mi dispiace per la disavventura della signora, dico sul serio! Ma nelle grandi… - giancarloper : @Solano_56 e' giusto appena insediati valutare il management attuale nei suoi pregi e difetti per poter poi eventua… -

Ultime Notizie dalla rete : Disavventura per Disavventura per Fedez: si rompe il piede mentre gioca a basket IL GIORNO Incidente per Fedez! Il cantante si è rotto un piede

L'incidente avvenuto mentre giocava a basketBrutte notizie per il rapper Fedez, oggi ha condiviso con i suoi fan una piccola disavventura: mentre stava giocando una partita a basket con degli amici (t ...

"E' stata sfiga a prima vista. Piccole idee per combatterla e conquistare la vita che vuoi" di Federica Micoli

«Ho sempre affrontato gli ostacoli come trampolini di lancio, come una molla per darmi la spinta e volare ancora più in alto. A volte mi viene da chiedermi se non siano proprio questo ottimismo folle ...

L'incidente avvenuto mentre giocava a basketBrutte notizie per il rapper Fedez, oggi ha condiviso con i suoi fan una piccola disavventura: mentre stava giocando una partita a basket con degli amici (t ...«Ho sempre affrontato gli ostacoli come trampolini di lancio, come una molla per darmi la spinta e volare ancora più in alto. A volte mi viene da chiedermi se non siano proprio questo ottimismo folle ...