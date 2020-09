Xbox Series X/S non avranno first-party con prezzi aumentati a €80 a differenza di PS5? (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'avvento della next-gen porterà con sé un aumento dei prezzi per i giochi first party, almeno per quanto riguarda Sony e PS5. Di recente, abbiamo appreso di un aumento dei prezzi fino a 10 Euro, per un totale di 80 Euro a titolo, ma forse Microsoft potrebbe avere una strategia diversa con Xbox Series X/S.I titoli first party per Xbox Series X/S, infatti, potrebbero non subire un aumento del prezzo. Questo lo suggerisce il pre-order di Halo Infinite che mostra il titolo in prenotazione per 59,99 dollari. Ovviamente, questo potrebbe essere solamente un caso isolato e, probabilmente, in futuro anche Microsoft potrebbe lanciare first party a un prezzo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'avvento della next-gen porterà con sé un aumento deiper i giochi, almeno per quanto riguarda Sony e. Di recente, abbiamo appreso di un aumento deifino a 10 Euro, per un totale di 80 Euro a titolo, ma forse Microsoft potrebbe avere una strategia diversa conX/S.I titoliperX/S, infatti, potrebbero non subire un aumento del prezzo. Questo lo suggerisce il pre-order di Halo Infinite che mostra il titolo in prenotazione per 59,99 dollari. Ovviamente, questo potrebbe essere solamente un caso isolato e, probabilmente, in futuro anche Microsoft potrebbe lanciarea un prezzo ...

