Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe con un corteggiatore :"Te ne devi andà" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Uomini e Donne ha ripreso la messa in onda da qualche settimana con un format del tutto nuovo. Infatti, adesso non ci sarà più la divisione tra trono classico e over, ma vedremo tutto insieme. Sembra che al pubblico è piaciuta questa scelta così radicale, visti gli ascolti ottenuti. Proprio nell'ultima puntata, si è parlato di come stanno procedendo le conoscenze tra i più giovani. Dalle anticipazioni sappiamo che Jessica ha già scelto, ma dovremo aspettare ancora un po' prima di vedere la diretta tv. Nel frattempo, le due troniste stanno continuando ad uscire con i loro corteggiatori ed è proprio uno di loro che ha fatto perdere le staffe alla padrona di casa, Maria De Filippi. Infatti, la conduttrice si è ...

