Troppo buono per buttarlo | piatti d’autore per la sostenibilità

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 29 settembre si celebrerà per la prima volta la Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, istituita dalla FAO e dalle Nazioni Unite: e il messaggio, dall’alta cucina fino ai fornelli di casa, è che il cibo non si butta: contrastare gli sprechi è possibile, ma soprattutto necessario. Too Good To Go, l’app che ha fatto della lotta allo spreco alimentare una bandiera, per l’occasione ha convinto alcuni dei più importanti chef della ristorazione italiana, ad un momento di riflessione sul cibo: e proprio la app sarà il collettore delle “Chef Box” d’autore, nelle quali i grandi della ristorazione, tra cui Carlo Cracco ed Heinz Beck, metteranno a disposizione la loro ricetta antispreco. Il 29 settembre potremo dunque goderci le “Chef Box” contenenti il loro piatto ...