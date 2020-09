Sotto sfratto il rifugio per migranti in fuga sulle Alpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un appello che in pochi giorni ha superato le 2.500 firme, un appello per salvare il rifugio per migranti che approdano a Briançon, splendida cittadina medioevale che sorge nelle Alpi francesi, appena al di là della fatidica Val di Susa. Lanciato dall’associazione Tous migrants, ha tra i primi firmatari Edgar Morin e Lilan Thuram: chiede che il rifugio continui a vivere, dato che la nuova municipalità da poco eletta, di destra, ha manifestato «poco entusiasmo» per tutto ciò che ruota … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un appello che in pochi giorni ha superato le 2.500 firme, un appello per salvare ilperche approdano a Briançon, splendida cittadina medioevale che sorge nellefrancesi, appena al di là della fatidica Val di Susa. Lanciato dall’associazione Tous migrants, ha tra i primi firmatari Edgar Morin e Lilan Thuram: chiede che ilcontinui a vivere, dato che la nuova municipalità da poco eletta, di destra, ha manifestato «poco entusiasmo» per tutto ciò che ruota … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

