Samuel Peron fuori da Ballando con le Stelle: il tampone è tornato positivo (Di giovedì 24 settembre 2020) Quando sabato sera – durante la prima puntata di Ballando con le Stelle – la conduttrice si è collegata con Samuel Peron, il ballerino ha confessato di aver fatto il tampone mercoledì (16 settembre) e di esser in attesa del risultato del secondo. “Mercoledì ho fatto un tampone ed è risultato fortunatamente negativo. Stamattina ne ho fatto un altro e speriamo bene, che lunedì io possa tornare. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti, soprattutto te perché queste quattro settimane sono state molto difficili però tu mi sei stata vicina come una mamma e per questo ti voglio ringraziare veramente tanto. Voglio ringraziare anche la produzione perché non mi avete abbandonato affatto. Grazie di cuore. E ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 settembre 2020) Quando sabato sera – durante la prima puntata dicon le– la conduttrice si è collegata con, il ballerino ha confessato di aver fatto ilmercoledì (16 settembre) e di esser in attesa del risultato del secondo. “Mercoledì ho fatto uned è risultato fortunatamente negativo. Stamattina ne ho fatto un altro e speriamo bene, che lunedì io possa tornare. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti, soprattutto te perché queste quattro settimane sono state molto difficili però tu mi sei stata vicina come una mamma e per questo ti voglio ringraziare veramente tanto. Voglio ringraziare anche la produzione perché non mi avete abbandonato affatto. Grazie di cuore. E ...

milly_carlucci : Cari amici, alcune notizie e aggiornamenti su @Raimondo_Todaro e sulla nuova positività di @samuel_peron ???? in boc… - Ballando_Rai : .@milly_carlucci ha una comunicazione per quanto riguarda @Raimondo_Todaro e @samuel_peron. #BallandoConLeStelle - Alfione4 : @milly_carlucci @Raimondo_Todaro @samuel_peron @Ballando_Rai Occhialona e delle persone normali? - fanpage : Per il ballerino sta diventando un incubo - RebeccaChiadini : RT @milly_carlucci: Cari amici, alcune notizie e aggiornamenti su @Raimondo_Todaro e sulla nuova positività di @samuel_peron ???? in bocca a… -