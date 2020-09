Roma | porta la bambina a scuola e si imbatte in un gruppo di cinghiali – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Unpostato sulFacebook del Comitato di quartiere AurelioXIII mostra undi sei– uno più grande, la madre, e i suoi cinque cuccioli – passeggiare tranquillamente per strada, in via Schupfer. La scena, secondo chi ha condiviso ilsul, è stata ripresa da un residente mentre accompagnava la figlia a. Il commento è lapidario: «Vergogna inaudita,è ridotta a una giungla, in uno stato pietoso mai visto prima. Questa ne è l’ennesima prova». Nell’ultima settimana ci sono stati diversi avvistamenti dinella Capitale. Il 20 settembre, per esempio, giorno di voto per il referendum, un ...