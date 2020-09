Rakitic: “Sono orgoglioso di essere al Siviglia. La finale si gioca per vincerla” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia, ha parlato in vista della finale di Supercoppa europea contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole al club ufficiale: “Sto molto bene e molto felice. Mi sento molto orgoglioso di poter rappresentare ancora una volta il Siviglia in una finale. Inizia piano piano il nervosismo, ma sono tutti molto positivi e con tanta voglia di giocare la finale. Penso che non dovremmo cambiare molte cose, nonostante la difficoltà di giocare contro il Bayern. Una finale si gioca per vincerla e ci proveremo. Il Bayern? Ha dimostrato la sua superiorità e noi ci congratuliamo con loro per la Coppa dei Campioni, ma domani è un’altra ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ivan, centrocampista del, ha parlato in vista delladi Supercoppa europea contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole al club ufficiale: “Sto molto bene e molto felice. Mi sento moltodi poter rappresentare ancora una volta ilin una. Inizia piano piano il nervosismo, ma sono tutti molto positivi e con tanta voglia dire la. Penso che non dovremmo cambiare molte cose, nonostante la difficoltà dire contro il Bayern. Unasiper vincerla e ci proveremo. Il Bayern? Ha dimostrato la sua superiorità e noi ci congratuliamo con loro per la Coppa dei Campioni, ma domani è un’altra ...

