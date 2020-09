“Prezzi poco trasparenti” | multa per Federico Fashion Style

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Unadi mille euro per la scarsa chiarezza del suo listino prezzi. Dopo un esposto del Codacons, è arrivata la sanzione perLauri, il parrucchiere dei vip, che si è visto recapitare una sanzione amministrativa di 1032 euro. Nelle scorse settimane il Codacons aveva presentato un esposto al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale in cui si chiedeva di svolgere accertamenti in merito ai prezzi praticati al pubblico presso i saloni di. Da qui, il sopralluogo nel salone di bellezza all’interno della Rinascente di via del Tritone che ha accertato l’assenza di trasparenza nel listino dei prezzi praticati alla clientela. Il Codacons – si legge in una nota – “chiedeva ai Vigili Urbani di attivarsi tempestivamente per adottare ...