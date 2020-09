Mediaset-Vivendi, Agcom non decide e aspetta pronuncia Tar Lazio (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue da parte del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’esame della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa promossa da Vivendi. Al termine della riunione odierna il Consiglio dell’Autorità – fa sapere l’Agcom in una nota – “alla luce degli approfondimenti giuridici svolti, ha espresso l’avviso che, allo stato, non vi siano le condizioni per adottare decisioni di qualsivoglia natura in ordine alla delibera 178/17/Cons prima che sia intervenuta la pronuncia del Tar del Lazio“. La sentenza della Corte Ue ha di fatto bocciato la normativa italiana che impediva l’incrocio tra Mediaset e Tim, facendo rientrare Vivendi in possesso ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue da parte del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’esame della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa promossa da. Al termine della riunione odierna il Consiglio dell’Autorità – fa sapere l’in una nota – “alla luce degli approfondimenti giuridici svolti, ha espresso l’avviso che, allo stato, non vi siano le condizioni per adottare decisioni di qualsivoglia natura in ordine alla delibera 178/17/Cons prima che sia intervenuta ladel Tar del“. La sentenza della Corte Ue ha di fatto bocciato la normativa italiana che impediva l’incrocio trae Tim, facendo rientrarein possesso ...

