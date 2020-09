Incidente a Graffignana | auto si ribalta nel fosso | grave il conducente

(Di mercoledì 23 settembre 2020), Lodi,, 23 settembre 2020 -sulla strada provinciale 19 dita in un. Subito sono scattati i soccorsi per aiutare un uomo finito con l'...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Graffignana

Il Giorno

Graffignana (Lodi), 23 settembre 2020 - Gravissimo incidente sulla strada provinciale 19 di Graffignana: auto ribaltata in un fosso, morto un ragazzo di 22 anni. Subito sono scattati i soccorsi per ...Graffignana (Lodi), 23 settembre 2020 - Grave incidente sulla strada provinciale 19 di Graffignana, auto ribaltata in un fosso. Subito sono scattati i soccorsi per aiutare un uomo finito con l'auto ri ...