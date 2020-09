Gemma Galgani sotto processo | Paolo ribelle dentro Uomini e Donne (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gemma Galgani durante la puntata andata oggi in onda si è trovata sotto processo da parte di Paolo dopo le accuse e le tante domande che, la stessa dama aveva nei suoi confronti. Durante la puntata di ieri infatti, Paolo ha deciso di andare via senza vedere la dama a fine registrazione lasciandola molto delusa ma soprattutto sola. Una scelta che la stessa Gemma non ha apprezzato tantissimo, arrivando al punto di decidere di suo pugno di andare a trovare Paolo prima di partire. Oggi però, le cose sembrano essere cambiare e Maria De Filippi ha così mostrato il loro incontro in camerino che, ha lasciato spiazzato tutto lo studio. Cosa è realmente successo? Gemma Galgani sotto ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020)durante la puntata andata oggi in onda si è trovatada parte didopo le accuse e le tante domande che, la stessa dama aveva nei suoi confronti. Durante la puntata di ieri infatti,ha deciso di andare via senza vedere la dama a fine registrazione lasciandola molto delusa ma soprattutto sola. Una scelta che la stessanon ha apprezzato tantissimo, arrivando al punto di decidere di suo pugno di andare a trovareprima di partire. Oggi però, le cose sembrano essere cambiare e Maria De Filippi ha così mostrato il loro incontro in camerino che, ha lasciato spiazzato tutto lo studio. Cosa è realmente successo?...

