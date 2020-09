Emerson Palmieri | corsa a due tra Juve e Inter | bianconeri in vantaggio

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Calciomercato: ihanno sorpassato l’nellaSecondo La Gazzetta dello Sport, lantus ha superato l’nellaad. La fiducia data al 50% giovane Frabotta va di pari passo con la cessione di Luca Pellegrini al Genoa. C’è aria nuova. Lo stesso De Sciglio, dopo il mancato passaggio alla Roma, potrebbe trovare nuovi estimatori. Mentre si riparla per lui del Barcellona: se cede Semedo. Con questi presupposti il responsabile dell’area sportiva Paratici si è sintonizzato con il Chelsea, proprietario del cartellino ...

Perisic è pronto a restare all'Inter, che a sinistra deve piazzare Dalbert e Asamoah sul mercato in uscita. Così almeno per il momento i nerazzurri sono costretti ad abbandonare le piste che portano a ...Con la conferma di Ivan Perisic, si riducono i margini per un nuovo colpo sulla fascia sinistra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’Inter tornerebbe sul mercato solo se dovesse partir ...