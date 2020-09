Coronavirus: in Lombardia zero morti e 196 positivi, lo 0,85% dei test (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Nessun morto per complicanze da Covid-19 in Lombardia e 196 nuovi positivi al virus secondo gli ultimi dati della Regione. A fronte di 22.805 tamponi, si tratta di nuovi contagi pari a una percentuale dello 0,85%. E' alto il numero dei guariti e dei dimessi (119). Dei nuovi casi, 29 sono debolmente positivi, e non ci sono nuovi ingressi in terapia intensiva, dove sono ricoverati 33 pazienti, uno in meno di ieri. Sono 14 i ricoverati per Covid-19 in altri reparti. Il totale sale a 308. Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Nessun morto per complicanze da Covid-19 ine 196 nuovial virus secondo gli ultimi dati della Regione. A fronte di 22.805 tamponi, si tratta di nuovi contagi pari a una percentuale dello 0,85%. E' alto il numero dei guariti e dei dimessi (119). Dei nuovi casi, 29 sono debolmente, e non ci sono nuovi ingressi in terapia intensiva, dove sono ricoverati 33 pazienti, uno in meno di ieri. Sono 14 i ricoverati per Covid-19 in altri reparti. Il totale sale a 308.

