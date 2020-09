Chi è Alexei Navalny (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alexei Navalny è un famoso oppositore di Vladimir Putin. Secondo alcuni è un campione del paradigma liberale, unica incorruttibile speranza per il futuro della Russia. Altri, invece, lo accusano di aver pensato più al business ed al nazionalismo che al progressismo democratico. Altri ancora ritengono che sia manovrato dal Cremlino per mostrare che un’opposizione è … Chi è Alexei Navalny InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 23 settembre 2020)è un famoso oppositore di Vladimir Putin. Secondo alcuni è un campione del paradigma liberale, unica incorruttibile speranza per il futuro della Russia. Altri, invece, lo accusano di aver pensato più al business ed al nazionalismo che al progressismo democratico. Altri ancora ritengono che sia manovrato dal Cremlino per mostrare che un’opposizione è … Chi èInsideOver.

