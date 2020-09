Azzolina: “Parte consistente del Recovery Fund deve essere destinata alla scuola” – VIDEO (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’audizione alla Camera della ministra Azzolina: “Prima di tutto la scuola deve essere sicura”. ROMA – Audizione alla Camera per la ministra Azzolina che è intervenuta in commissione Istruzione e Cultura. “La scuola – ha ricordato la titolare del Miur citata dall’Ansa – per prima cosa deve essere sicura. Negli ultimi mesi siamo riusciti a riavviare importanti stanziamenti che ora vanno potenziati e fatti confluire in un Piano pluriennale complessivo di efficientamento e ammodernamento degli edifici scolatici. E per farlo abbiamo bisogno di una parte consistente delle risorse dell Recovery Fund. Un impegno che Governo e Parlamento non possono non ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’audizioneCamera della ministra: “Prima di tutto la scuolasicura”. ROMA – AudizioneCamera per la ministrache è intervenuta in commissione Istruzione e Cultura. “La scuola – ha ricordato la titolare del Miur citata dall’Ansa – per prima cosasicura. Negli ultimi mesi siamo riusciti a riavviare importanti stanziamenti che ora vanno potenziati e fatti confluire in un Piano pluriennale complessivo di efficientamento e ammodernamento degli edifici scolatici. E per farlo abbiamo bisogno di una partedelle risorse dell. Un impegno che Governo e Parlamento non possono non ...

