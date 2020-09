Albo infermieri: a chi spetta l’obbligo di iscrizione. La sentenza chiave (Di mercoledì 23 settembre 2020) Albo infermieri: a chi spetta l’obbligo di iscrizione. La sentenza chiave L’Albo infermieri è anch’esso un Albo professionale. Bisogna infatti ricordare che le leggi dello Stato italiano prevedono l’iscrizione all’Albo professionale per esercitare una specifiche attività ed, in particolare è obbligatoria l’appartenenza all’Albo per quelle professioni che prevedono il contatto con il cittadino, per tutelarne sicurezza e salute. Ecco allora che emerge la rilevanza e l’obbligatorietà dell’Albo infermieri, che si aggiunge coerentemente a quello dei medici, in un disegno ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 settembre 2020): a chil’obbligo di. LaL’è anch’esso unprofessionale. Bisogna infatti ricordare che le leggi dello Stato italiano prevedono l’all’professionale per esercitare una specifiche attività ed, in particolare è obbligatoria l’appartenenza all’per quelle professioni che prevedono il contatto con il cittadino, per tutelarne sicurezza e salute. Ecco allora che emerge la rilevanza e l’obbligatorietà dell’, che si aggiunge coerentemente a quello dei medici, in un disegno ...

Nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 18.09.2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Asl Avellino per 54 posti di collaboratore, professionale sanitario – infermiere, in categoria D. Possono partecipare ...

Sabato 26 e domenica 27 settembre gli infermieri della provincia di Grosseto sono chiamati a votare per rinnovare le cariche dell’Opi, Ordine delle professioni infermieristiche. “Un appuntamento impor ...

