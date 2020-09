Alberto Tarallo: chi è veramente il compagno di Teodosio Losito (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alberto Tarallo, nome accostato a Teodosio Losito, è stato un noto sceneggiatore. Dalle fiction alla morte del compagno Sceneggiatore, capo della Ares Film e fidanzato di Teo. Pare che i due fossero compagni oltre che colleghi – l’omosessualità di Teodosio non è mai stata un segreto. Ex capo della Ares, fallita nel 2020, Alberto Tarallo … Questo articolo Alberto Tarallo: chi è veramente il compagno di Teodosio Losito è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 settembre 2020), nome accostato a, è stato un noto sceneggiatore. Dalle fiction alla morte delSceneggiatore, capo della Ares Film e fidanzato di Teo. Pare che i due fossero compagni oltre che colleghi – l’omosessualità dinon è mai stata un segreto. Ex capo della Ares, fallita nel 2020,… Questo articolo: chi èildiè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

gaia_gloria : RT @tiquerelo: Ho letto che il 'Lucifero' di cui parlano Adua e Massimiliano probabilmente è lui, Alberto Tarallo, ex capo di Ares film. ht… - blogtivvu : Chi è Alberto Tarallo? 19 anni al fianco di Teodosio Losito: dalle fiction di successo al fallimento dell’Ares Film. - sdcsroberts : RT @Stayhappy___: Anche Lorenzo Crespi è stato per un po’ sotto le ali di Alberto Tarallo. Allego qualche notizia: #GFVIP #ARESGATE https:/… - sdcsroberts : RT @Stayhappy___: E se la villa al quale si riferissero Adua e Mass fosse proprio la villa Xanadu a Zagaloro di Alberto tarallo e Teo Losit… - tiquerelo : Ho letto che il 'Lucifero' di cui parlano Adua e Massimiliano probabilmente è lui, Alberto Tarallo, ex capo di Ares… -