Zaia rasserena Salvini | non vuole guidare la Lega Per lui conta l’autonomia

Venezia, 22 set – Luca Zaia, il trionfatore senza eguali delle regionali, tranquillizza il suo leader di partito: non ha intenzione di guidare lui la Lega. Non questa in versione nazionale almeno, viene da pensare. In effetti al "Doge", che è stato rieletto con la percentuale bulgara del 76,6% (con picchi dell'85% come a Vo' Euganeo, dove è iniziata l'epidemia di coronavirus), paradossalmente la Lega di Salvini gli starebbe stretta: è troppo poco orientata alle esigenze del nord e soprattutto all'autonomia. "Quinta volta che presento la lista, ogni volta si fanno questi ragionamenti" La leadership all'interno della Lega "non è nel mio interesse", assicura il governatore che – lo ...

