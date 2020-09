Taglio parlamentari | ecco quando entrerà in vigore e quanto si risparmia Ora puntare sulla riforma elettorale

(Di martedì 22 settembre 2020) La legge sarà innon prima di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma non riguarderà questa legislatura bensì la prossima. Ma ora questovoluto dai cittadini, sia pure ...

ShooterHatesYou : Pare di capire che al #Referendum abbia prevalso il sì. Ci sta. Vox populi vox dei. Ora scusate ma mi siedo qui e… - lorepregliasco : La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentar… - riccardo_fra : Il taglio dei parlamentari è realtà. Un cambiamento che il Paese aspettava da quarant’anni e che il M5S ha realizza… - Rosariodpr1974 : RT @lercionotizie: #Articolo Taglio dei parlamentari, scoperto comma sfuggito a tutti: quelli in eccesso saranno fucilati #ReferendumCostit… - Chiara_Stella_ : RT @Drakesmad_: Domani vado da Tiger a fare shopping con l'euro risparmiato col taglio dei parlamentari ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio parlamentari

VIDRACCO (TORINO). Vidracco, in Valchiusella, è uno dei pochi Comuni in Italia in cui ha vinto il No al referendum sul taglio dei parlamentari. Una «scelta di campo», dato che Vidracco è anche una del ...Le operazioni di voto in uno dei tanti seggi della città dove si stanno recando soprattutto adulti di età compresa tra i 40 e i 50 anni Catania - Donna con un'età compresa tra i 40 ed i 50 anni. Quest ...