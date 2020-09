Suarez non è indagato. Ma ora se vuole diventare italiano deve rifare l’esame (Di martedì 22 settembre 2020) Dalla scandalo dell’esame truccato ne stanno uscendo solo lievemente impolverati proprio i protagonisti: la Juventus, che era stata il motore della richiesta della cittadinanza senza la quale sarebbe stato impossibile ingaggiare Suarez, e lo stesso attaccante del Barcellona. La Vanguardia scrive che Suarez non è indagato. La Procura ha puntato solo sulle irregolarità commesse dai responsabili del corso all’Università di Perugia, che possono essere accusati di reati come la falsificazione di atti pubblici. Tra gli indagati ci sono il rettore dell’università, Giuliana Grego Bolli, e il direttore generale Simone Olivierin. La cosa bella è che a Suárez, semplicemente, sarà revocato l’esame. “Se è ancora interessato ad ottenere il passaporto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Dalla scandalo dell’esame truccato ne stanno uscendo solo lievemente impolverati proprio i protagonisti: la Juventus, che era stata il motore della richiesta della cittadinanza senza la quale sarebbe stato impossibile ingaggiare, e lo stesso attaccante del Barcellona. La Vanguardia scrive chenon è. La Procura ha puntato solo sulle irregolarità commesse dai responsabili del corso all’Università di Perugia, che possono essere accusati di reati come la falsificazione di atti pubblici. Tra gli indagati ci sono il rettore dell’università, Giuliana Grego Bolli, e il direttore generale Simone Olivierin. La cosa bella è che a Suárez, semplicemente, sarà revocato l’esame. “Se è ancora interessato ad ottenere il passaporto ...

