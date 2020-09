Nuova esplosione in Libano: colpita roccaforte di Hezbollah (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo neanche due mesi dalla terribile esplosione che ha devastato il porto di Beirut – e sulla quale non è ancora stata fatta completa chiarezza -, fonti locali hanno diffuso la notizia di un’altra forte esplosione nel sud del Libano. Precisamente nella zona di Ain Qana, regione di Nabatieh, una roccaforte di Hezbollah. Per alcuni … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo neanche due mesi dalla terribileche ha devastato il porto di Beirut – e sulla quale non è ancora stata fatta completa chiarezza -, fonti locali hanno diffuso la notizia di un’altra fortenel sud del. Precisamente nella zona di Ain Qana, regione di Nabatieh, unadi. Per alcuni … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Nuova esplosione Libano, esplode una stazione di servizio: quattro morti Il Secolo XIX Libano, esplode una stazione di servizio: quattro morti

DALL’INVIATO A BEIRUT. Una nuova esplosione in Libano, vicino al villaggio di Ayn Qana, nel Sud, ha causato almeno quattro vittime. A saltare in aria, dopo un incendio, sarebbe stata una stazione di s ...

