Governo: Conte esclude il rimpasto in vista del Recovery fund (Di martedì 22 settembre 2020) Su Conte c'è ora il pressing del Pd sulle riforme, il giorno dopo il risultato elettorale, ma lui sostiene che non ci sarà un rimpasto. «Non mi sembra che il Pd ponga questo tema - afferma il Premier - ma pone un problema di rilancio dell'azione anche alla luce della sfida del Recovery»

