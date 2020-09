GF Vip, coming out di un concorrente: ‘Ho tendenze bisessuali’, ma il web non apprezza (Di martedì 22 settembre 2020) Una delle concorrenti del reality ha ammesso di essere bisessuale, ma il modo in cui l’ha detto non è piaciuto al popolo del web. Ecco che cosa è successo GF Vip, Francesca Pepe confessa: ‘Ho tendenze bisessuali’ Non si placano le discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe. Durante alcune domande dell’influencer, la modella ha risposto in modo molto sgarbato dicendo che ha anche studiato ed è laureata alla Bocconi. Poi nel dire dove si teneva la manifestazione di Miss Europa ha detto un secco: “E quindi?” che ha indispettito Tommaso. Non solo, ma Francesca ha chiamato più volte Tommaso al femminile dicendogli “sei divina, sei fantastica” e lui si è offeso. A quanto sembra lui può parlare di sè come vuole, ma non tollera che gli altri lo ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 settembre 2020) Una delle concorrenti del reality ha ammesso di essere bisessuale, ma il modo in cui l’ha detto non è piaciuto al popolo del web. Ecco che cosa è successo GF Vip, Francesca Pepe confessa: ‘Hobisessuali’ Non si placano le discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe. Durante alcune domande dell’influencer, la modella ha risposto in modo molto sgarbato dicendo che ha anche studiato ed è laureata alla Bocconi. Poi nel dire dove si teneva la manifestazione di Miss Europa ha detto un secco: “E quindi?” che ha indispettito Tommaso. Non solo, ma Francesca ha chiamato più volte Tommaso al femminile dicendogli “sei divina, sei fantastica” e lui si è offeso. A quanto sembra lui può parlare di sè come vuole, ma non tollera che gli altri lo ...

