E scatta il bacio tra Petrelli e la Gregoraci - (Di martedì 22 settembre 2020) Carlo Lanna Il Grande Fratello è sempre più hot. Per la prova della settimana c'è il bacio tra l'ex velino e Elisabetta Gregoraci La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta regalando un colpo di scena dopo l’altro. E la puntata che è andata in onda nella serata di lunedì 21 settembre su Canale 5 ha confermato il trend positivo del reality show, giunto alla quinta edizione della sua parentesi “vip”. E dopo l’uscita di scena di Fasto Leali, evento che ha incendiato una polemica in lungo e in largo tra i social, ecco che spunta un’altra chicca. E la protagonista indiscussa è Elisabetta Gregoraci. Giunonica e bellissima, la ex moglie di Briatore è arrivata nella casa del Grande Fratello con tutte le buone intenzioni possibili. La showgirl, infatti, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Carlo Lanna Il Grande Fratello è sempre più hot. Per la prova della settimana c'è iltra l'ex velino e ElisabettaLa nuova edizione del Grande Fratello Vip sta regalando un colpo di scena dopo l’altro. E la puntata che è andata in onda nella serata di lunedì 21 settembre su Canale 5 ha confermato il trend positivo del reality show, giunto alla quinta edizione della sua parentesi “vip”. E dopo l’uscita di scena di Fasto Leali, evento che ha incendiato una polemica in lungo e in largo tra i social, ecco che spunta un’altra chicca. E la protagonista indiscussa è Elisabetta. Giunonica e bellissima, la ex moglie di Briatore è arrivata nella casa del Grande Fratello con tutte le buone intenzioni possibili. La showgirl, infatti, ...

selishardliquor : RT @mediohermana: “Scatta il primo bacio” ma non si sono nemmeno sfiorate. #GFVip - whoooooiamm : *Scatta il bacio tra Pierpaolo ed Elisabetta* Io che amo troppo Pierpaolo: ?? #GFVIP - _Lalla_11 : RT @mediohermana: “Scatta il primo bacio” ma non si sono nemmeno sfiorate. #GFVip - Mariya25802258 : RT @mediohermana: “Scatta il primo bacio” ma non si sono nemmeno sfiorate. #GFVip - StrawlippyYB : RT @mediohermana: “Scatta il primo bacio” ma non si sono nemmeno sfiorate. #GFVip -