Decreti Sicurezza, Conte: “Testo di modifica già concordato. Con slogan ‘porti aperti, porti chiusi’ non si va da nessuna parte” (Di martedì 22 settembre 2020) Sulle modifiche ai Decreti Sicurezza “adesso è il momento per le forze di governo di riprendere il discorso, e lo porteremo subito a compimento”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del Welfare Index Pmi a Roma. “Abbiamo già concordato un testo di modifica, perché vogliamo assicurare ai cittadini italiani la Sicurezza. Presto lo porteremo in Consiglio dei ministri”. Il capo dell’esecutivo ha criticato, più o meno indirettamente, la politica del centrodestra: “Con gli slogan ‘porto aperto, porto chiuso’ non si va da nessuna parte“. Poco prima di allontanarsi dai cronisti, alla domanda se lo ius soli o lo ius culturae sarebbero stati inseriti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Sulle modifiche ai“adesso è il momento per le forze di governo di riprendere il discorso, e lo porteremo subito a compimento”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, a margine del Welfare Index Pmi a Roma. “Abbiamo giàun testo di, perché vogliamo assicurare ai cittadini italiani la. Presto lo porteremo in Consiglio dei ministri”. Il capo dell’esecutivo ha criticato, più o meno indirettamente, la politica del centrodestra: “Con gli‘porto aperto, porto chiuso’ non si va daparte“. Poco prima di allontanarsi dai cronisti, alla domanda se lo ius soli o lo ius culturae sarebbero stati inseriti ...

