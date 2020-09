Avvistato UFO sopra lo stadio | succede il panico | poi scoprono che…

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 22 settembre 2020) Una notizia incredibile arriva dagli Stati Uniti dove è stato registrato l’avvistamento di un UFO in prossimità di uno. Impossibile evitare ilche si è generato nel momento in cui i passanti si sono accorti dello strano velivolo che fluttuava nei cieli del New Jersey. In pochi minuti, pagine social e siti web si sono riempiti delle immagini dello strano oggetto volante. Tra le tante persone protagoniste dell’avvistamento qualcuno ha iniziato ad urlare temendo l’invasione degli alieni. Nonostante la presenza dell’ufo (o presunto) avesse generato il terrore tra i passanti, una scoperta ha lasciato tutti senza parole. Un video virale della NSFW che ha fatto il giro dei social media, aveva convinto alcuni residente della presenza del misterioso oggetto volante. L’inquietante presenza aveva ...