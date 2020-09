Violenza in Colombia, sicari armati uccidono 11 persone (Di lunedì 21 settembre 2020) . Gli omicidi sono avvenuti nei dipartimenti di Cauca e Nariño. Sono entrati in azione nei dipartimenti di Cauca e Nariño e hanno provocato il decesso di 11 persone. È accaduto in Colombia, dove la Violenza non si ferma con sicari armati che hanno assassinato dapprima 7 persone … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) . Gli omicidi sono avvenuti nei dipartimenti di Cauca e Nariño. Sono entrati in azione nei dipartimenti di Cauca e Nariño e hanno provocato il decesso di 11. È accaduto in, dove lanon si ferma conche hanno assassinato dapprima 7… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

