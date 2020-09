Torino, il sindaco Appendino condannata a sei mesi per falso. Ma non si dimette (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Cinque Stelle cadenti? Di più, in picchiata. Caduti dalla torre d’avorio in cui si erano asserragliati per non dilapidare l’ultimo barlume di identità conservata: la tanto sbandierata onestà. Oggi infatti, nell’ambito del processo Ream, è stato condannato a sei mesi – per falso in atto pubblico – il sindaco di Torino, Chiara Appendino. Identica condanna per l’assessore comunale al Bolancio, Sergio Ronaldo. Mentre l’ex capo di Gabinetto, Paolo Giordana, si è beccato otto mesi. Una batosta per il primo cittadino grillino, che non ha però intenzione di dimettersi: “Porterò a termine il mio mandato, questa sentenza non me lo impedisce. Come previsto dal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Cinque Stelle cadenti? Di più, in picchiata. Caduti dalla torre d’avorio in cui si erano asserragliati per non dilapidare l’ultimo barlume di identità conservata: la tanto sbandierata onestà. Oggi infatti, nell’ambito del processo Ream, è stato condannato a sei– perin atto pubblico – ildi, Chiara. Identica condanna per l’assessore comunale al Bolancio, Sergio Ronaldo. Mentre l’ex capo di Gabinetto, Paolo Giordana, si è beccato otto. Una batosta per il primo cittadino grillino, che non ha però intenzione dirsi: “Porterò a termine il mio mandato, questa sentenza non me lo impedisce. Come previsto dal ...

