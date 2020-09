RC auto, Ivass: prezzo medio in calo nel secondo trimestre (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Il prezzo effettivo medio della garanzia RC auto per il secondo trimestre del 2020 è di 383 euro, in diminuzione del 5,4 per cento su base annua (circa 22 euro). L’indagine Ivass ha rilevato una “significativa variabilità della riduzione” a livello mensile che probabilmente riflette le restrizioni alla circolazione disposte in conseguenza della pandemia. Nel mese di aprile, il premio si è ridotto del 5,9 per cento mentre a maggio e giugno la riduzione è stata rispettivamente del 5,4 per cento e del 4,9 per cento. La diminuzione dei prezzi durante il trimestre riflette altresì una riduzione del 3,4 per cento del numero di contratti (nel solo mese di aprile le sottoscrizioni sono state inferiori ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Ileffettivodella garanzia RCper ildel 2020 è di 383 euro, in diminuzione del 5,4 per cento su base annua (circa 22 euro). L’indagineha rilevato una “significativa variabilità della riduzione” a livello mensile che probabilmente riflette le restrizioni alla circolazione disposte in conseguenza della pandemia. Nel mese di aprile, il premio si è ridotto del 5,9 per cento mentre a maggio e giugno la riduzione è stata rispettivamente del 5,4 per cento e del 4,9 per cento. La diminuzione dei prezzi durante ilriflette altresì una riduzione del 3,4 per cento del numero di contratti (nel solo mese di aprile le sottoscrizioni sono state inferiori ...

