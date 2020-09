Neuromed | test per diagnosi precoce demenza da danni ipertensione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Messo a punto un innovativo metodo per ladellavascolare dovuta aicausati dall'. Una ricerca condotta dal Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina traslazionale dell'Irccsdi Pozzilli (Isernia) ha dimostrato come sia possibile individuaremente, attraverso l'uso di un protocollo di risonanza magnetica funzionale a riposo, le alterazioni nervose che potranno portare allavascolare. Lo studio è pubblicato sulla rivista scientifica 'Hypertension'. In alcuni pazienti affetti daarteriosa - si spiega in una nota - il danno alle strutture nervose inizia molto presto, ancor prima che siano comparsi segni clinici ...