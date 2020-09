Morto Giuseppe Caldarola | l’ex direttore de l’Unità aveva 74 anni

(Di lunedì 21 settembre 2020)“Peppino”Questa mattina, 21 settembre 2020, èal Policlinico Umberto I di Roma, dopo breve malattia,. Il noto giornalista74, è stato prima dirigente del Partito Comunista a Bari, poi deputato per due legislature del Gruppo L’Ulivo. È stato pervice-di Rinascita, fondatore e primodi Italiaradio. Dopo lo scioglimento del Pci “Peppino” (così lo chiamavano in molti)ha aderito al Partito Democratico della Sinistra e, successivamente, ai Democratici di Sinistra. Dal 1996 al 1998 e dal 1999 al 2000 èdel ...

ilpost : È morto il giornalista Giuseppe Caldarola - Paoblog : È morto il giornalista Giuseppe Caldarola - sabry654 : È morto il giornalista Giuseppe Caldarola - Il Post - oromei : È morto il giornalista Giuseppe Caldarola - tulisso : #lutto È morto il giornalista Giuseppe #Caldarola - Il Post -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Giuseppe

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Risale a 30 anni fa la morte di Rosario Livatino ... Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte. (ANSA).E’ morto a Roma, dopo una breve malattia ... Gli volevo bene», scrive su Twitter il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. Caldarola ha diretto per molti anni la rivista Rinascita ed ...Ergastolo, cioè “fine pena mai”. L’ha chiesto il pm Gianluca Gelso della Dda di Reggio Calabria per Giuseppe Facchinieri detto “Il Professore” (59 anni), Giuseppe Chemi (59) e Roberto Raffa (44), nell ...