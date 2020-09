Michael Lonsdale morto, fu l’abate ne Il Nome della rosa e il cattivo in 007 Moonraker (Di lunedì 21 settembre 2020) Sofisticato, sornione, misurato, magnetico. L’attore franco britannico Michael Lonsdale è morto la scorsa notte a Parigi ad 89 anni. In Italia sarà ricordato soprattutto per la parte dell’Abate Abbone di Fossanova nel film Il Nome della rosa, figura che trama nell’ombra assieme a Malachia e a padre Jorge de Burgos per sviare le indagini di Guglielmo da Baskerville. Lonsdale, invece, è stato uno dei più grandi attori europei tra gli anni cinquanta e duemila al cinema, arrivando, tra un Bunuel, Malle, Zinneman, anche alla vetta di un villain della serie 007. Quel Moonraker – Operazione Spazio, con Roger Moore nei panni di 007 e Lonsdale in quelli del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Sofisticato, sornione, misurato, magnetico. L’attore franco britannicola scorsa notte a Parigi ad 89 anni. In Italia sarà ricordato soprattutto per la parte dell’Abate Abbone di Fossanova nel film Il, figura che trama nell’ombra assieme a Malachia e a padre Jorge de Burgos per sviare le indagini di Guglielmo da Baskerville., invece, è stato uno dei più grandi attori europei tra gli anni cinquanta e duemila al cinema, arrivando, tra un Bunuel, Malle, Zinneman, anche alla vetta di un villainserie 007. Quel– Operazione Spazio, con Roger Moore nei panni di 007 ein quelli del ...

