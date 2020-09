Meloni | ' Fdi unico partito che cresce da Nord a Sud'

irenestorti1 : RT @SecolodItalia1: Meloni festeggia il trionfo nelle Marche e chiede le urne: “FdI cresce ovunque, determinanti sul referendum” https://t.… - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Meloni festeggia il trionfo nelle Marche e chiede le urne: “FdI cresce ovunque, determinanti sul referendum” https://t.… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #elezioni regionali 2020. Meloni: da nord a sud Fdi unico che cresce - DANI56 : RT @Libero_official: 'Grazie a noi cade una regione rossa, #FdI unico partito a crescere ovunque': le parole di Giorgia #Meloni #Regionali… - francetomm : RT @SecolodItalia1: Meloni festeggia il trionfo nelle Marche e chiede le urne: “FdI cresce ovunque, determinanti sul referendum” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Fdi

La piccola Umbria, dunque, sembra destinata a mantenere un’esclusiva che il centrodestra non avrebbe certo voluto. Avrebbe, ovvio, preferito anche una vittoria in Toscana. Poiché non è paragonabile co ...Fitto (FdI), sostenuto con grande impegno da Giorgia Meloni, aveva dovuto penare per ottenere la candidatura unitaria con l’appoggio anche della Lega che fino all’ultimo ha tentato di imporre un ...