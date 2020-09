Grande Fratello Vip | Adua Del Vesco vuole andare via | «Mi sento veramente in difficoltà»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 21 settembre 2020) AlVip non mancano le difficoltà eDelvorrebbe lasciare la casa., che ha già raccontato i problemi affrontati in passato, sembra non riuscire ad adeguarsi alle numerose regole che impone la partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini. Durante un festoso sabato serasi è allontanata dagli altri coninquilini che scherzavano in tranquillità, per isolarsi e rabbuiarsi. L’ex di Gabriel Garko si è poi confessata con Francesco Oppini e Matilde Brandi: “Io – ha fatto sapere – miin difficoltà non so se rimanere”. La colpa è delle dinamiche del gioco, come la nomination: “Non sono cattiva, mi fa male. Io so che ...