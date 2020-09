Finisce l'estate, arrivano i temporali. Allerta gialla in nove regioni (Di lunedì 21 settembre 2020) Finisce l’estate e arrivano i temporali. Dopo un prolungamento delle temperature oltre i 30 gradi nelle prime settimane di settembre, il termometro inizia a scendere e scatta l’Allerta gialla per maltempo in 9 regioni, in particolare del Centro e del Nord. Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile - d’intesa con diverse regioni - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Valutata per la giornata di lunedì 21 settembre Allerta gialla sul bacino dell’Alto Piave, in Veneto, su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e sull’intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.Secondo le informazioni ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020)l’. Dopo un prolungamento delle temperature oltre i 30 gradi nelle prime settimane di settembre, il termometro inizia a scendere e scatta l’per maltempo in 9, in particolare del Centro e del Nord. Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile - d’intesa con diverse- ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Valutata per la giornata di lunedì 21 settembresul bacino dell’Alto Piave, in Veneto, su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e sull’intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.Secondo le informazioni ...

