Ex Ilva, blocco di un paio d'ore sulla statale 100. Dal 24 settembre protesta a Palazzo Chigi (Di lunedì 21 settembre 2020) Sempre per il 24 annunciato lo sciopero. La protesta dei dipendenti in cassa integrazione durante l'assemblea organizzata dai sindacati per fare il punto sulla vertenza. Leggi su repubblica (Di lunedì 21 settembre 2020) Sempre per il 24 annunciato lo sciopero. Ladei dipendenti in cassa integrazione durante l'assemblea organizzata dai sindacati per fare il puntovertenza.

cronaca_news : Ex Ilva, blocco di un paio d'ore sulla statale 100. Dal 24 settembre protesta a Palazzo Chigi… - rep_bari : Ex Ilva, blocco di un paio d'ore sulla statale 100. Dal 24 settembre protesta a Palazzo Chigi [aggiornamento delle… - CpnMro : RT @ardigiorgio: #Taranto, #ilva. Lavoratori spontaneamente organizzano mobilitazione con blocco statale Appia.Non succedeva da anni, situa… - LucaNameiswolf : RT @ardigiorgio: #Taranto, #ilva. Lavoratori spontaneamente organizzano mobilitazione con blocco statale Appia.Non succedeva da anni, situa… - zazoomblog : Ex Ilva esplode la rabbia: proteste in strada e blocco delle merci o delle merci - #esplode #rabbia: #proteste… -